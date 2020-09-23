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Dünya

Sisi, Hafter ve Akile Salih Kahire'de görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Kahire'de bir araya geldi.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 22:30 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 22:30
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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin bu sabah Hafter ve Salih'i kabul ettiği, görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Görüşmede "Sisi'nin, Libya'daki gelişmeler, tüm tarafların ateşkesi uygulama ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde barış sürecini ilerletme çabaları hakkında bilgi aldığı" ifade edildi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

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