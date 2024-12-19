İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2024 Perşembe / 18 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0828
  • EURO
    36,6503
  • ALTIN
    2950
  • BIST100
    9869.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sisi: İsrail saldırıları uluslararası kararlara tehdit oluşturuyor
Dünya

Sisi: İsrail saldırıları uluslararası kararlara tehdit oluşturuyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıların devamının uluslararası kararlara tehdit oluşturduğunu belirtti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
Sisi: İsrail saldırıları uluslararası kararlara tehdit oluşturuyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine dair "D-8 üye ülkeleri arasında tercihli ticaret anlaşması imzalamayı planlıyoruz." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin ise Sisi, Filistin halkına yönelik saldırıların devamının uluslararası kararlara tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sisi, "Orta Doğu bölgesi çatışma ve savaşların ön planda olduğu benzeri görülmemiş zorluklara tanık oluyor." ifadelerini kullandı.

  • Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
  • Abdulfettah es-Sisi
  • Sisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.