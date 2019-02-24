Darbeci Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman'la ikili ilişkileri görüştü

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Sisi, Şarm eş-Şeyh kentinde bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi çerçevesinde Mısır'da bulunan Kral Selman'la bir araya geldi.

Sisi görüşmede, iki ülke arasında bölgesel meselelerde en üst düzey koordinasyon ve danışmanın sürdürülmesi gerektiğini ve bunun iki ülkenin stratejik ittifakını derinleştirmeye bağlı olduğunu kaydetti.

Kral Selman da ziyaretinin, iki ülke arasındaki seçkin ilişkileri sürdürmek ve ikili iş birliğini desteklemek için gerçekleştiğini kaydetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA da Kral Selman ve Sisi'nin, Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelerek, bölgedeki gelişmeleri ve bu alanda harcanan çabaları görüştüğünü kaydetti.

İkilinin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne Kıyısı Olan Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi oluşturulmasının önemini vurguladığı belirtildi.

"İstikrarda Yatırım" başlığıyla düzenlenecek ilk AB-Arap Zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başlayacak.

Zirvede Filistin meselesinin yanı sıra çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Mısırlı muhalif ve aktivistler, AB liderlerine Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki olarak zirveyi boykot etmeleri çağrısında bulunmuştu.