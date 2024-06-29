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Dünya

Sisi: Mısır-AB ilişkileri olumlu gelişmelere sahne oluyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda olumlu gelişmeler gösterdiğini söyledi. Öte yandan AB-Mısır Yatırım Konferansı kapsamında Avrupa şirketleri ile Kahire arasında toplam değeri 40 milyar avronun üzerinde olan 20'den fazla yeni anlaşma imzalandığı açıklandı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Sisi: Mısır-AB ilişkileri olumlu gelişmelere sahne oluyor
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AB-Mısır Yatırım Konferansı'nın açılış oturumunda konuşan Sisi, "Mısır ile AB arasındaki ilişkiler, çeşitli işbirliği alanlarında olumlu gelişmelere sahne oluyor. Bu gelişmeler, geçen martta taraflar arasındaki ilişkileri stratejik ve kapsamlı ortaklık düzeyine çıkarmak için imzalanan deklarasyonla taçlandırıldı" dedi.

AB-Mısır Yatırım Konferansı'ndan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sisi, yatırım konferansının AB-Mısır ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecindeki ilk adımlardan olduğunu ve tarafların vaatler aşamasından uygulama sürecine geçme konusunda kararlılığını yansıttığını söyledi.

Sisi, AB-Mısır arasındaki stratejik ortaklığın başta yatırım olmak üzere 6 önemli hususu kapsadığını aktardı.

5 MİLYAR AVROLUK YATIRIM BEKLENTİSİ

Avrupa'daki iş dünyasının Mısır'daki yatırım potansiyelinden faydalanmasına değinen Sisi, "Doğrudan yabancı yatırımlarının artmasına katkı sağlayan özel sektöre yönelik 1,8 milyar avroluk yatırım garantilerinin yanı sıra Avrupa'dan yaklaşık 5 milyar avroluk yatırımın harekete geçirilmesi bekleniyor." diye konuştu.

Sisi, ülkesine yönelik yatırımların "AB'nin Mısır ekonomisinin öne çıkan ticaret ve yatırım ortağı" konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Avrupa, Mısır'la 40 milyar avroyu aşan çeşitli anlaşmalar imzaladı

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