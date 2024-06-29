Sisi: Mısır-AB ilişkileri olumlu gelişmelere sahne oluyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AB-Mısır Yatırım Konferansı'nın açılış oturumunda konuşan Sisi, "Mısır ile AB arasındaki ilişkiler, çeşitli işbirliği alanlarında olumlu gelişmelere sahne oluyor. Bu gelişmeler, geçen martta taraflar arasındaki ilişkileri stratejik ve kapsamlı ortaklık düzeyine çıkarmak için imzalanan deklarasyonla taçlandırıldı" dedi.

AB-Mısır Yatırım Konferansı'ndan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sisi, yatırım konferansının AB-Mısır ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecindeki ilk adımlardan olduğunu ve tarafların vaatler aşamasından uygulama sürecine geçme konusunda kararlılığını yansıttığını söyledi.

Sisi, AB-Mısır arasındaki stratejik ortaklığın başta yatırım olmak üzere 6 önemli hususu kapsadığını aktardı.

Avrupa'daki iş dünyasının Mısır'daki yatırım potansiyelinden faydalanmasına değinen Sisi, "Doğrudan yabancı yatırımlarının artmasına katkı sağlayan özel sektöre yönelik 1,8 milyar avroluk yatırım garantilerinin yanı sıra Avrupa'dan yaklaşık 5 milyar avroluk yatırımın harekete geçirilmesi bekleniyor." diye konuştu.

Sisi, ülkesine yönelik yatırımların "AB'nin Mısır ekonomisinin öne çıkan ticaret ve yatırım ortağı" konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Avrupa, Mısır'la 40 milyar avroyu aşan çeşitli anlaşmalar imzaladı