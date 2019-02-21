Ekonomik sıkıntılar yaşayan Mısır'da nüfusun kontrol altına alınması planlanıyor

Mısır'da gerçekleştirdiği darbe sonrasında ülke ekonomisini bir daha toparlayamayan Sisi yönetimi, yılda 2,6 milyon artan nüfusunu dengelemek adına düzenlemeye gitmeye karar verdi.

Sosyal Dayanışma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Su kaynaklarında kıtlıkla karşı karşıyayız. İşsizlik ve nüfus giderek artıyor. Bundan dolayı nüfusu kontrol altına almamızda fayda görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mısır'ın darbeci generali Sisi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Mısır'a yönelik iki büyük tehdit ile karşı karşıyayız. Bunlardan biri terörizim diğeri ise nüfus artışı." dedi.

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı konuya ilişkin, "İki yeterli" kampanyası başlatarak nüfus artışını kontrol altında tutmayı planlıyor.