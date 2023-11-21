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Dünya

Sisi: Önceliğimiz Gazze'de ateşkesin sağlanması ve akan kanın durması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri korumak için bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. Sisi, 'Mısır'ın önceliği, bir an önce ateşkes sağlanarak Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulmasıdır.' dedi.

AA21 Kasım 2023 Salı 22:42 - Güncelleme:
Sisi: Önceliğimiz Gazze'de ateşkesin sağlanması ve akan kanın durması
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri korumak için bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ve "İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaline yönelik" her türlü öneriyi reddettiklerini belirtti.

Sisi, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı çevirim içi zirvede konuştu.

"Mısır'ın önceliği, bir an önce ateşkes sağlanarak Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulmasıdır." diyen Sisi, insani durumun giderek kötüleştiği Gazze Şeridi'nde yardımların sürekliliğinin önemine işaret etti.

Sisi, "Gazze Şeridi'nin toplu cezalandırma, abluka, açlık ve zorunlu göçe maruz kaldığını" ifade ederek, "Bu acımasız insani manzara uluslararası toplumun acizliğini ve vicdansızlığını gözler önüne seriyor." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Gazze içinde veya dışında Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişime karşıyız. İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaline yönelik tüm önerileri reddediyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.

  • Mısır Cumhurbaşkanı
  • ateşkes
  • Gazze Şeridi

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