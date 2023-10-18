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Dünya

Sisi, plana karşı çıktı: İsrail'le savaş anlamına gelir

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Almanya Başkanı Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mısır'ın Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri reddettiğini ifade etti. Sisi, 'Filistinliler Mısır'a gönderilirse İsrail'in başlattığı askeri operasyon yıllarca sürebilir. Bu durumda Mısır, bunun sonuçlarına katlanmaya devam edecek ve Sina, İsrail'e yönelik operasyonların üssü olacak' dedi.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Sisi, plana karşı çıktı: İsrail'le savaş anlamına gelir
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sisi konuşmasına İsrail'in Gazze şehrindeki hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Sisi, "Mısır, tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ederek sivilleri hedef alan tüm askeri eylemleri kınıyor. Sivillere yönelik her türlü kasıtlı eylemin reddedildiğini vurguluyor ve uluslararası toplumu bu eylemlerin durdurulması için derhal müdahale etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Sisi, "Mevcut askeri operasyonların devamı, kontrolden çıkması muhtemel güvenlik ve insani yansımalarla sonuçlanacak. Hatta çatışmayı genişletme tehdidi oluşturacaktır" dedi.

"REFAH SINIR KAPISI'NI KAPATMADIK. İSRAİL'İN SALDIRILARI, GEÇİŞİ ENGELLEDİ"

Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Sisi, "Toplantımızda, Mısır'ın krizin başlangıcından bu yana Refah Sınır Kapısı'nı kapatmadığı gerçeğini de göz önünde bulundurarak Mısır'ın insani yardım almaya devam edeceğini ve koşullar elverdiğinde bu yardımları Refah üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırmaya kararlı olduğunu yineledim. Ancak sahadaki gelişmeler ve İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafına tekrar tekrar düzenlediği saldırılar, insani geçiş operasyonlarını engelledi" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLERİN ZORLA TOPRAKLARINDAN ÇIKARILMASINI REDDEDİYORUZ"

Mısır'ın, Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri reddettiğini de görüşmede vurguladığını aktaran Sisi, "Bu bağlamda Mısır'ın, Filistinlilerin meşru toprak hakkını ve Filistin halkının mücadelesini destekleme konusundaki net tutumunda kararlı olduğunu teyit ettim" dedi.

"FİLİSTİNLİLERİN ZORLA SİNA YARIMADASI'NA GÖNDERİLMESİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri Mısır'dan ev sahipliği yapmasını talep etmek yerine Necef Çölü'ne taşıyabileceğini söyleyen Sisi, "İsrail'de Necef çölü var. Filistinliler, İsrail Gazze Şeridi'nde yapmak istediklerini yapana kadar Necef çölüne taşınabilir. Filistinliler Mısır'a gönderilirse İsrail'in başlattığı askeri operasyon yıllarca sürebilir. Bu durumda Mısır, bunun sonuçlarına katlanmaya devam edecek ve Sina, İsrail'e yönelik operasyonların üssü olacak" diye konuştu.

Milyonlarca Mısırlının, Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya yönelik her türlü girişimi protesto etmeye hazır olduğunu belirten Sisi, "İsrail'in suyu, elektriği kesmesi, Filistinlileri zorla Sina Yarımadası'na göndermenin bir yoludur ve biz bunu kesinlikle reddediyoruz" şeklinde konuştu.

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