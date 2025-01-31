Sisi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'ya görevinde başarılar diledi

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederek, kendisine başarı temennisinde bulundu.

Sisi tebrik mesajında, "Geçiş döneminde Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sayın Ahmed Şara'yı tebrik ediyorum. Suriye halkının daha fazla ilerleme ve refah yönündeki arzularını gerçekleştirmesinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.