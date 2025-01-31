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Dünya

Sisi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'ya görevinde başarılar diledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suriye'de Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara'yı tebrik etti.

AA31 Ocak 2025 Cuma 23:51 - Güncelleme:
Sisi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'ya görevinde başarılar diledi
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederek, kendisine başarı temennisinde bulundu.

Sisi tebrik mesajında, "Geçiş döneminde Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sayın Ahmed Şara'yı tebrik ediyorum. Suriye halkının daha fazla ilerleme ve refah yönündeki arzularını gerçekleştirmesinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

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