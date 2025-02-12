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Dünya

Sisi, Trump'ın Gazze planının gündemde olması durumunda ABD'yi ziyaret etmeyecek

Mısırlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının gündemde olması durumunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyeceği belirtildi.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Sisi, Trump'ın Gazze planının gündemde olması durumunda ABD'yi ziyaret etmeyecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor. İsrail basınında Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlere göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının gündemde yer alması durumunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyecek.

ZİYARET İÇİN HENÜZ BİR TARİH BELİRLENMEDİ

Mısır hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Sisi'yi Beyaz Saray'a davet etmiş, ancak ziyaret için henüz bir tarih belirlenmemişti.

TRUMP'IN SKANDAL PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ve ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı söylemişti. Trump, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise ABD'nin Gazze'yi satın almaya ve sahip olmaya kararlı olduğunu ifade etmişti.

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