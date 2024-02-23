Sisi ve Abdullah Gazze'deki son durumu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı açıklamada, Sisi ve Kral Abdullah'ın telefon görüşmesi yaptığını ve "Gazze'deki son gelişmeler ve ateşkese yönelik yoğun çabaları ele aldığını" aktardı.

Gazze'de "giderek kötüleşen insani durum ışığında yardım sağlama çabalarını" değerlendiren Sisi ve Kral Abdullah, "bölgedeki güvenlik ve istikrara etkisi sebebiyle Gazze'de askeri saldırıların artırılmasını reddettikleri" konusunda fikir birliğinde olduğu belirtildi.

Görüşmede iki liderin "başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin 4 Haziran 1967'de belirlenen sınırlar içinde kurulması yoluyla adil ve kapsamlı bir çözümün sağlanacağını" vurguladığı kaydedildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada ise Kral Abdullah ve Sisi arasındaki görüşmenin "Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması çerçevesinde" yapıldığı ifade edildi.

Görüşmede Kral Abdullah, Gazze'deki Filistinlilerin "temel gıdalardan mahrumiyeti sebebiyle bölgenin ciddi bir insani krize maruz kaldığını" vurgulayarak, "iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini" dile getirdi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.