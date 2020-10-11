İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2020 Pazar / 23 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sisi yönetimi binlerce kişiyi gözaltına aldı
Dünya

Sisi yönetimi binlerce kişiyi gözaltına aldı

Mısır'da 20 Eylül'de başlayan gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı.

AA11 Ekim 2020 Pazar 00:13 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:13
ABONE OL

Mısır'da, 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısırlı hukukçu Halid Ali Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 20 Eylül'den bu yana devam eden gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ali, resmi makamlardan açıklama yapılmadığı için tutuklanan kişilerle ilgili verileri paylaşan avukatlar, bu kişilerin yakınları ve insan hakları kuruluşlarından aldıklarını ifade etti.

Ali açıklamasında, bu kişiler hakkında 15 gün gözaltı kararı verildiğini ve bu sayının serbest bırakılanları kapsamadığını aktardı.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül’de ülkenin çeşitli bölgelerinde eylemler başlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.