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Dünya

Sisi'den ABD'li Blinken'a ayar! Diyalog Başkan Erdoğan'ın sözünü akıllara getirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti. “Yahudi olduğunuzu söylediniz” diyen Sisi'ye Blinken, “Bir insan olarak' geldiğini belirtti.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 23:34 - Güncelleme:
Sisi'den ABD'li Blinken'a ayar! Diyalog Başkan Erdoğan'ın sözünü akıllara getirdi
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Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti. Sisi, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, "Tepki meşru müdafaa hakkının ötesine geçerek Gazze'deki 2,3 milyon insanın toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü" dedi.

Sisi, görüşmede ayrıca Blinken'a, "Yahudi olduğunuzu söylediniz. Ben Mısır'da Yahudilerin yanında büyümüş bir Mısırlıyım. Hiçbir zaman herhangi bir baskıya, hedef göstermeye maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması da hiçbir zaman yaşanmadı" dedi.

Blinken ise Sisi'ye, Hamas'ın eylemlerinden dehşete düşen "bir insan olarak" oraya geldiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki geçen diyalog Başkan Erdoğan'ın sözünü akıllara getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Blinken'ın 'Yahudi olarak geldim' sözüne tepki göstermiş, 'Karşınızdakine insan olarak yaklaşın' demişti.

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