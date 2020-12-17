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Dünya

Sisi'den Kovid-19'a yakalanan Macron'a ''geçmiş olsun'' mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için şifa dileklerinde bulundu.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:28
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Sisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Salgın krizi süresince ülkesine güçlü bir şekilde liderlik eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadelesinde Mısır'ın Fransa'ya destek verdiğini kaydeden Sisi, uluslararası toplumun bu salgına karşı el ele vermesi gerektiğini belirtti.

Sisi, paylaşımında "Allah dünyadaki tüm halkları korusun." ifadelerine yer verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen hafta Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Macron'la bir araya gelerek bazı bölgesel konuları görüşmüştü. Elysee Sarayı'nda Sisi'ye Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği ve bunun medyadan gizlendiği ortaya çıkmıştı.

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