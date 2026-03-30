İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4758
  • EURO
    51,1096
  • ALTIN
    6523.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sisi'den Trump'a çağrı: Bize yardım et ve savaşı durdur
Dünya

Sisi'den Trump'a çağrı: Bize yardım et ve savaşı durdur

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının devam etmesinin bölge ve dünyada ciddi sonuçları olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması çağrısında bulundu.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 15:59
ABONE OL

Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri oluşturduğunu belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump'a hitaben yaptığı konuşmada, "Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Kahire'de düzenlenen ve enerji sektöründen yüzlerce şirket ile çok sayıda uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta konuşan Sisi, Trump'a doğrudan çağrıda bulunarak, "İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur." dedi.

Sisi, savaşın enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki krizin derinleşmesinin petrol, gübre ve tarım ürünleri fiyatlarını artıracağını belirten Sisi, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.