İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7945
  • EURO
    37,3229
  • ALTIN
    3167.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sisi'den Trump'a Gazze mesajı: Bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm
Dünya

Sisi'den Trump'a Gazze mesajı: Bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcir edilmesinin bir zulüm olduğunu ve ülkesinin buna katılmayacağını belirterek, iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile çalışacağını söyledi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
Sisi'den Trump'a Gazze mesajı: Bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm
ABONE OL

Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, Sisi, başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına işaret ederek, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm." dedi.

Filistinlilerin Mısır'a tehcir edilmesinin ulusal güvenliği tehdit edeceğini ifade eden Sisi, "Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TRUMP, FİLİSTİNLİLERİN FARKLI YERLERDE İNŞA EDİLECEK KONUTLARA YERLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.