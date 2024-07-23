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Dünya

Sisi'den Trump'a 'geçmiş olsun' telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, suikast girişimine uğrayan ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü.

AA23 Temmuz 2024 Salı 19:45 - Güncelleme:
Sisi'den Trump'a 'geçmiş olsun' telefonu
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı açıklamada Sisi'nin suikast girişiminin ardından eski ABD Başkanı Trump'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Sisi, her türlü şiddet, terör ve nefret eylemlerini kınadığını kaydetti.

TRUMP'A SALDIRI

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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