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Dünya

Sisi'nin uçakları balon çıktı: Hemen geri çekti

Libya'da darbeci Hafter'i savunmak için gerekirse askeri harekat düzenleyeceğini duyuran Mısır'ın tehditleri boş çıktı. Sisi'nin katılımıyla düzenlen askeri törenden sonra Libya-Mısır sınırındaki askeri üsse getirilen uçaklar törenden hemen sonra çekildi. Uzmanlar boş üssün, bir askeri harekat hazırlığı olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

26 Haziran 2020 Cuma 08:36 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 08:36
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Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.

Geçtiğimiz hafta Mısır’ın Libya sınırına yakın Matruh kentinde darbeci Sisi’nin katılımıyla bir askeri geçit töreni düzenlenmişti. Bu törende gövde gösterisine soyunan Mısır ordusu özellikle savaş uçakları filosunu ön plana çıkarmaya çalışmıştı. Yeni uydu görüntüleri, savaş uçaklarının törenden sonra sınırdan çekildiğini ortaya koydu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Üslerin durumunu inceleyen sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere göre 21 Haziran Pazar günü Sidi Barani üssünden kaybolan uçaklar, yaklaşmakta olan askeri müdahale için gerçek hazırlıkların bulunmadığının kanıtı olarak değerlendirildi. Uçakların nereye götürüldüğü bilinmiyor.

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