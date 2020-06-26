26 Haziran 2020 Cuma 08:36 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 08:36

Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.

Geçtiğimiz hafta Mısır’ın Libya sınırına yakın Matruh kentinde darbeci Sisi’nin katılımıyla bir askeri geçit töreni düzenlenmişti. Bu törende gövde gösterisine soyunan Mısır ordusu özellikle savaş uçakları filosunu ön plana çıkarmaya çalışmıştı. Yeni uydu görüntüleri, savaş uçaklarının törenden sonra sınırdan çekildiğini ortaya koydu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Üslerin durumunu inceleyen sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere göre 21 Haziran Pazar günü Sidi Barani üssünden kaybolan uçaklar, yaklaşmakta olan askeri müdahale için gerçek hazırlıkların bulunmadığının kanıtı olarak değerlendirildi. Uçakların nereye götürüldüğü bilinmiyor.