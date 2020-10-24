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Dünya

Şişli'de bir rezidansta 3 kişi silahla yaralandı

Şişli'de bir rezidansta silahla yaralanan yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişinin tedavisi sürüyor.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 21:31 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:31
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Mecidiyeköy'deki bir rezidansta kalan 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.40 sıralarında Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelde silahla yaralama ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olayın, odada bulunan kişinin silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu kişinin elinden, içeride bulunan iki kadının da çeşitli yerlerinden hafif yaralandığı bildirildi.

Polisin, olayda kullanılan silahı muhafaza altına aldığı, yaralanan 3 kişinin de turistik amaçlı Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.

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