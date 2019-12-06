Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, bugünkü Cuma hutbesi sonrası okuduğu dini merciin mesajında, “Yeni hükümet başkanı ve kabine üyelerinin belirlenen anayasal süre içerisinde (15 gün) dış müdahalelerden uzak ve vatandaşların talepleri doğrultusunda seçilmesini umuyoruz” diyerek, yeni hükümetin kurulması sürecinde Sistani’nin tarafsız olacağını ve bu süreçte hiçbir rol oynamayacağını vurguladı.

Kerbelayi açıklamasında, “Popüler hareketin çeşitli gruplarını içerecek şekilde protestoların yayılması, ülke yönetimindeki gerçek reformlara yer açmak için iktidardakilere baskı yapmanın en etkili yoludur. Ancak bunun için ön şart, şiddet, kaos ve yıkıma sürüklenmenin olmamasıdır” dedi.

Temsilci sözlerine şöyle devam etti;

“Barışçıl gösterilen sürdürülebilmesi için şiddet ve yıkım eylemlerinden uzak durulması gerekiyor. Güvenlik güçleri, barışçıl gösterileri korumak ve özgürce göstericilerin taleplerini ifade etmesine izin vermelidir. Sabotajcılar bu unvanı alıyorlar, göstericilerin saflarına girip güvenlik güçleri, kamu veya özel mülklere saldırıp vatandaşların çıkarlarına zarar veriyorlar.”

Açıklamada, “Güvenlik güçlerini desteklemek, onlara saygı duymak, morallerini arttırmak, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesini teşvik etmek herkesin sorumluluğudur. Kaostan kaçınılmalı ve kamu düzeninin bozulmasından vazgeçilmeli” denilerek, Irak halkının çıkarlarını baltalayan ve “tutarsız hedeflere ulaşmak için çağrıda bulunan kimseler” konusunda uyarıda bulunuldu.

460 kişi öldü, 20 binden fazla kişi yaralandı

Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komitesi üyesi Ali el-Bayati, Irak’ta Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 460 kişinin öldüğünü, 20 bini aşkın kişinin ise yaralandığını söyledi.

DPA’ya açıklamalarda bulunan el-Bayati, 2 bin 650 kişinin gözaltına alındığını, birçoğunun serbest bırakıldığını, diğer 160 kişinin ise gözaltında tutulduğunu söyledi. Kayıp ve kaçırılmayla ilgili şikâyet duyduklarını söyleyen Irak İnsan Hakları Yüksek Komitesi üyesi, 23 kişinin soruşturma için savcılığa sevk edildiğine dikkati çekti. Yetkili ayrıca, iki sağlık görevlisinin öldürüldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını dile getirdi.