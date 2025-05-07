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Dünya

Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi! Yeni Papa ilk turda seçilemedi

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere 133 kardinalin Sistine Şapeli'nde bir araya gelmesiyle başlayan Konklav'ın ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 22:07 - Güncelleme:
Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi! Yeni Papa ilk turda seçilemedi
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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı.

Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Ardından da Latince "Extra Omnes" yani "işi olmayanlar çıksın" anlamındaki komut verildi ve şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.

Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu, Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.

SİYAH DUMAN İLE İLAN EDİLDİ

Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi.

133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak.

Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.

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