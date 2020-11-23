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Dünya

Sıtma, dang humması ve Kovid-19'la mücadele etmişti! Şimdi de zehirli kobra soktu

Hindistan'da bir hayır kurumu için çalışırken sıtma, dang humması ve Kovid-19 hastalığına yakalanan bir İngiliz vatandaşı, şimdi de zehirli bir kobra tarafından ısırıldı.

star.com.tr23 Kasım 2020 Pazartesi 08:39 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:43
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Ian Jones isimli bir İngiliz vatandaşı, uğraştığı bulaşıcı hastalıklardan sonra, batı Hindistan'ın Racastan eyaletinde Jodpur yakınlarındaki bir köyde ölümcül yılan tarafından ısırıldı. Ian, kobra zehrinin ölümcül etkisinden kurtulduğu için şanslı olsa da, şu anda körlük ve bacak felciyle mücadele ediyor.

Ailesi, Ian'ın yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kaldığını, ancak şimdi yatak sıkıntısı ve çok sayıda koronavirüs hastası nedeniyle hastaneden ayrıldığını söylüyor.

Jones'ın çok tedirgin olduğu, ancak doktorlarının tam bir iyileşme sağlayabileceğinden umutlu olduğu belirtiliyor.

Oğlu Seb Jones, babasının tıbbi faturalarını ödemek ve geri dönmesine yardımcı olmak için hazırlanan bir GoFundMe sayfasında, "Babam bir savaşçı, Hindistan'da geçirdiği zaman sırasında Kovid-19'dan önce zaten sıtma ve dang humması geçirmişti." dedi.

Eski sağlık çalışanı Jones'ın, Racastan'daki geleneksel zanaatkarların mallarını İngiltere'ye ithal etmelerine ve yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olan bir hayır kurumu için çalışıyor.

Pandemi patlak verdiğinde Jones, yardım kuruluşunun faaliyet gösterdiği topluma destek olmak için Hindistan'da kalmayı seçti.

Oğlu Seb, "Yaşadığı her şeyin yanı sıra, genellikle ölümcül bir yılan ısırığına da maruz kaldığını duyduğumuzda, dürüst olmak gerekirse buna inanamadık" dedi.

star.com.tr

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