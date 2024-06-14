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Dünya

Sivrisineklerin kanını emmesine izin veriyor! Rekor 15 bin ısırık

Sivrisinekler üzerine araştırma yapan Biyolog Perran Ross'un sosyal medyadan paylaştığı bir video gündem oldu. Sivrisinek dolu kutuya kolunu koyarak ısırmalarına izin veren Ross, yaptığı araştırmalar kapsamında sineklerin türlerine göre farklı ısırıklar oluşturduğunu ve çalışmasından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Ross, şu ana kadarki en yüksek ısırma rekorunun 15 bin sinek ısırığı olduğunu belirtti.

14 Haziran 2024 Cuma 08:51 - Güncelleme:
Sivrisineklerin kanını emmesine izin veriyor! Rekor 15 bin ısırık
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Melbourne Üniversitesi'nde "sivrisinekler, mahsul zararlıları ve faydalı böcekler" üzerine araştırma yapan biyolog Perran Ross, çalışmalar kapsamında kendi kanını sivrisineklere veriyor.

GÜNDEM OLDU

Her gün laboratuvardaki sivrisineklere kanını veren Ross'un Instagram hesabında paylaştığı video gündem oldu.

Videoda Perran Ross sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veriyor.

EN YÜKSEK REKORU 15 BİN SİNEK ISIRIĞI

Perran Ross bu tuhaf süreci şöyle tanımladı: Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr Ross. Melbourne'lıyım ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum.

Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren Sivrisinek Adam lakablı Ross'un şu ana kadarki en yüksek rekoru 15 bin sinek ısırığıydı.

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