Sivrisineklerin kanını emmesine izin veriyor! Rekor 15 bin ısırık

Melbourne Üniversitesi'nde "sivrisinekler, mahsul zararlıları ve faydalı böcekler" üzerine araştırma yapan biyolog Perran Ross, çalışmalar kapsamında kendi kanını sivrisineklere veriyor.

GÜNDEM OLDU

Her gün laboratuvardaki sivrisineklere kanını veren Ross'un Instagram hesabında paylaştığı video gündem oldu.

Videoda Perran Ross sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veriyor.

EN YÜKSEK REKORU 15 BİN SİNEK ISIRIĞI



Perran Ross bu tuhaf süreci şöyle tanımladı: Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr Ross. Melbourne'lıyım ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum.

Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren Sivrisinek Adam lakablı Ross'un şu ana kadarki en yüksek rekoru 15 bin sinek ısırığıydı.