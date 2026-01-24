İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
  Siyah altında büyük sıçrama: 12 yılın rekoru, zirve şirketlerle anlaşma
Dünya

Siyah altında büyük sıçrama: 12 yılın rekoru, zirve şirketlerle anlaşma

Uzun yıllar sonra enerji sahalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Söz konusu bölge son 12 yılın en yüksek günlük petrol üretimine ulaşarak küresel enerji piyasalarının odağına yerleşti. Öte yandan Fransız ve Amerikan şirketleriyle anlaşma imzalayacaklarını açıkladılar.

24 Ocak 2026 Cumartesi 18:57
Siyah altında büyük sıçrama: 12 yılın rekoru, zirve şirketlerle anlaşma
Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026'nın açılışında konuşan Başbakan Dibeybe, 2025'te ülkesinin çeşitli bölgelerindeki İravn, Mütehanduş, el-Hayr, Hamada 47 ve Sinavn petrol sahaları dahil çok sayıda petrol sahasında üretim başlatıldığını belirtti.

Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesini bularak 1 milyon 370 bin varile ulaştığını kaydetti.

Yine geçen sene 17 yıl aradan sonra ülkesinin ilk kez petrol ve doğal gaz arama ihalesine çıktığını aktaran Dibeybe, çok sayıda uluslararası enerji şirketinin katıldığı ihalenin şubat ayının 2. haftasında açıklanacağını söyledi.

ZİRVEDE FRANSIZ TOTALENERGIES VE AMERİKAN CONOCOPHILLIPS İLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Dibeybe, iki açık deniz doğal gaz sahasının geliştirilmesi için de anlaşma imzalandığını belirterek, şunları aktardı:

"Bu zirve anlaşmaların imzalandığı bir platform olacak. Zirvenin 4. Oturumunda bir dizi mutabakat muhtırası ve anlaşma imzalanacak. Libya Ulusal Petrol Kurumunun Fransız TotalEnergies ve Amerikan ConocoPhillips ile olan anlaşmaları tadil edilecek. Bu anlaşma 25 yıl sürecek ve 20 milyar doları aşan yatırımı da içeriyor ve üretim kapasitesini günlük 58 bin varil arıtmayı hedefliyor."

Dibeybe zirvede ayrıca, ABD şirketi Chevron ile arama, saha geliştirme ve üretim alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele alan bir mutabakat zaptı ile Mısır ile arama, üretim ve ilgili lojistik hizmetler alanlarında bir işbirliği mutabakat zaptının da imzalanacağını sözlerine ekledi.

  • libya petrol
  • Abdulhamid Dibeybe
  • petrol anlaşması

