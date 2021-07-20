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Dünya

Siyah mantar nedeniyle 4 bin 332 kişi canından oldu

Hindistan'da siyah mantar olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısının 4 bin 332'ye ulaştığı bildirildi.

AA20 Temmuz 2021 Salı 18:20 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 18:20
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyah mantar hastalığıyla enfekte olanların sayısının 45 bin 374'e ulaştığı ve hastalığa yakalanan 4 bin 332 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, parlamentonun üst kanadına verdiği yazılı yanıtta, siyah mantar nedeniyle en fazla ölümün bin 129 kişiyle Maharashtra ve 656 kişiyle Gujarat eyaletlerinde kaydedildiğini aktardı.

Sağlık Bakanı, enfekte olan 20 bin 277 hastanın tedavi altında olduğunu, 19 bin 73 hastanın da iyileştiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülke, "siyah mantar" olarak bilinen mukormikoz vakalarında büyük bir artış kaydetmişti.

Sağlık Bakanlığına göre, son iki aydır ülkedeki mukormikoz enfeksiyonu vakaları düşüş eğilimi gösteriyor.

Siyah mantar hastalığının bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği ifade ediliyor.

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