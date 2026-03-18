  • Siyonist bakan Ben-Gvir'den skandal çağrı: İdam platformundan Filistinli esirleri hedef aldı
Dünya

Siyonist bakan Ben-Gvir'den skandal çağrı: İdam platformundan Filistinli esirleri hedef aldı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv yönetiminin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını hızlandırma girişiminde bulunurken, sembolik bir infaz platformu önünden yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir video mesaj paylaştı.

"Öldüğüm yönünde yalan haberler yayan İranlılara şunu söylüyorum." ifadesini kullanan Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasının derhal yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı.

Videoda Ben-Gvir'in arkasındaki platform dikkati çekerken, yerel basın bu platformun Filistinli esirlerin idamı için sembolik bir infaz platformu olduğunu yazdı.

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının yapılması bekleniyor.

