İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2025 Pazartesi / 3 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5779
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4351.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Siyonist Bakan Ben-Gvir'den açık soykırım çağrısı: Yardımı kesin, Gazze'yi bombalayın!
Dünya

Siyonist Bakan Ben-Gvir'den açık soykırım çağrısı: Yardımı kesin, Gazze'yi bombalayın!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı soykırımcı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye yardımların tamamen durdurulmasını istedi. Ben-Gvir, 'Gazze için yapılması gereken tek bir şey var, bombardıman, topçu ateşi, işgal, göçün teşvik edilmesi ve savaşta zafer kazanmak.' açıklamasında bulundu.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 23:15 - Güncelleme:
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den açık soykırım çağrısı: Yardımı kesin, Gazze'yi bombalayın!
ABONE OL

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "insani yardımların girişine izin vermeye devam edildiği" yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Gazze'ye yardımların girişine karşı çıkan Ben-Gvir, "Gazze'de halen rehinelerimiz varken, başbakanımız oraya insani yardım taşıyor. Bu ahlaki bir çöküştür." ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN AÇIK SOYKIRIM ÇAĞRISI

Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardımlar yerine saldırıların artırılmasını isteyerek, "Bu aşamada Gazze için yapılması gereken tek bir şey var, bombardıman, topçu ateşi, işgal, göçün teşvik edilmesi ve savaşta zafer kazanmak." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Ramon Hava Üssü'ne ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, BM'nin İsrail hakkında "yalanlar uydurduğunu" ileri sürmüştü.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine yol açmasına karşılık Netanyahu, bölgeye "asgari miktarda" yardımın girmesine izin verdiklerini öne sürmüştü.

Netanyahu, "Hangi yolu seçersek seçelim, asgari düzeyde insani yardım malzemesinin girişine izin vermeye devam etmek zorunda kalacağız ve şimdiye kadar da bunu yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Gazze'deki açlık utanç verici

İşgalci İsrail'in yardım senaryosu tutmadı... Euro-Med: Dünya kamuoyunu yanıltıyor

Gazze'de insani kriz derinleşiyor: Şehit sayısı 60 bine yaklaştı

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.