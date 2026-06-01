  Siyonist Ben-Gvir yine soldan fısıldadı: Trump'a ''hayır'' de
Dünya

Siyonist Ben-Gvir yine soldan fısıldadı: Trump'a ''hayır'' de

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulması konusunda mutabakat sağlandığını açıklamasının ardından Siyonist bakan Ben-Gvir şeytani dürtülerine hakim olamadı. Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek Trump'ın çağrısına karşı çıkmasını ve Hizbullah'a yönelik askeri operasyonların sürdürülmesini istedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlemeyi planladığı saldırının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında Netanyahu'ya seslenen Ben-Gvir, "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, "Şimdi Hizbullah'a vurma, savaşçılarımızın ellerini kollarını serbest bırakma zamanı." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

  • ben gvir
  • netanyahu
  • trump
  • israil lübnan

