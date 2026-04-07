  • Siyonist gazetecide Trump korkusu! İhanet sızıntısını apar topar sildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da düşen uçaktaki pilotlara dair kritik bilgileri sızdıran medya mensuplarını hapisle tehdit etmesi, İsrail'de panik havası yarattı. Bilgiyi 'ilk kez burada yayınlandı' notuyla paylaşan ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 12 muhabiri Amit Segal, Trump'ın 'ulusal güvenlik meselesi, ya teslim et ya da hapse gir' restinin ardından söz konusu paylaşımını sildi. Haber sızıntısının İsrail kabinesi tarafından yapıldığı iddiaları güçlenirken, suçlanan Segal'in 'ilk ben yayınlamadım' diyerek kendi notunu yalanlaması, uluslararası basında günün konusu oldu.

AA7 Nisan 2026 Salı 17:20
İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 12 muhabiri Amit Segal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki pilot konusunu sızdıran basın mensubunu yargılayacaklarını söylemesinin ardından, konuya ilişkin "ilk kez burada yayınlandı" notuyla yaptığı paylaşımı sildi.

İran'da ABD uçağının düşürüldüğü haberlerinin hemen ardından "pilotlardan birinin kurtarıldığını, diğerine ise ulaşılmaya çalışıldığını" yazan İsrailli gazeteci Segal, Trump'ın İranlıların bu sayede pilotun birine ulaşılamadığını öğrendiğini söylemesi sonrası, söz konusu paylaşım için Telegram hesabında düştüğü "ilk kez burada yayınlandı" notunu sildi.

GURURLA YAPTIĞI PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ

İsrail ve ABD basınında bilgiyi ilk paylaşanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın gazeteci Segal olduğu ve haberin İsrail kabinesi tarafından sızdırılmış olabileceği yönündeki yorumların ardından İsrailli gazetecinin haberi ilk yayınlayanın kendisi olduğu yönündeki bilgiyi apar topar silmesi dikkati çekti.

Segal, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Newsweek, Firstpost ve New York Post tarafından haberi ilk yayınlayan kişi olarak suçlandığını, fakat ilk haberi kendisinin yapmadığını savunarak yine kendi "ilk kez burada yayınlandı" notunu yalanladı.

ABD Başkanı Trump, İran'da uçak düşmesi sonrası haberlerin sızdırıldığını belirterek "O sızdıran kişiyi bulmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

Bir pilotu ABD'nin bulduğu, diğerini ile hala aradığı yönündeki haberin İranlıların konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığı iddiasında bulunan Trump, "Bunu yayınlayan medya kuruluşuna gidip 'ulusal güvenlik meselesi, ya teslim et ya da hapse gir' diyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

