Siyonist İsrail “güvenlik” maskesiyle vuruyor: “Huzur bırakmayacağız” itirafı

Bakan Katz, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

Katz, "İsrail Devleti'nin güvenliği garanti altına alınmadığı sürece Beyrut'ta huzur, Lübnan'da düzen ve istikrar olmayacak." diyerek saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Lübnan'a saldırıları Hizbullah'ı yok etmek hedefiyle gerçekleştirdiklerini öne süren Katz, "Azami yaptırımlar devam edecek, hatta yoğunlaşacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 24 Kasım'da Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Söz konusu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah, saldırıda ölenlerden birinin askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai olduğunu açıklamıştı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

