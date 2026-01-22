İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2776
  • EURO
    50,9561
  • ALTIN
    6807.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Siyonist İsrail'in skandal yasası Meclisten geçti: Filistinli öğretmenlere eğitim yasağı
Dünya

Siyonist İsrail'in skandal yasası Meclisten geçti: Filistinli öğretmenlere eğitim yasağı

İsrail Meclisi, Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ders vermesini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Karar, eğitim alanında ayrımcılığı kurumsallaştırdığı gerekçesiyle tepki çekti.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Siyonist İsrail'in skandal yasası Meclisten geçti: Filistinli öğretmenlere eğitim yasağı
ABONE OL

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyeleri tarafından sunulan yasa tasarısı için Meclis'te nihai oylama yapıldı.

Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısı, 10 hayır oyuna karşı 30 evet oyuyla meclisten geçti.

Likud Partisi tarafından sunulan ve İsrail Meclisi'nden geçen yasa, "İsrail'e ve değerlerine düşman olan Filistin yönetiminin zararlı etkisini önleme ve İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak eğitim değerlerini koruma." iddiasını içeriyor.

İsrail Meclisi'nden geçen yasanın, halihazırda görev yapan Filistinli öğretmenleri kapsamayacağı, bundan sonra başvuru yapacak Filistinli öğretmenler için geçerli olacağı belirtiliyor.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bahsi geçen yasaya işaret ederek, "Bu yasa, Filistin yönetimindeki akademik kurumlarda eğitim görmüş herhangi birinin İsrail eğitim sisteminde öğretmen olarak çalışmasını yasaklıyor." dedi.

İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi verilerine göre, son 10 yılda İsrail eğitim sektörüne 30 bin 339 yeni öğretmen dahil oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.