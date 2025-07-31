Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtti.



Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti." ifadelerini kullandı.

On binlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü ve binlercesinin "kıtlığın eşiğinde" olduğunu söyleyen Carney, "Kanada, İsrail hükümetinin Gazze'deki durumu bu denli kötüleştirmesini kınıyor." dedi.

İki devletli çözüme uzun yıllardır bağlı olduklarını vurgulayan Carney, bu süreçte bekledikleri barışı bulamadıklarını ve artık bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini kaydetti.

İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan oylamada Batı Şeria'nın ilhakını talep eden yerleşim planı gibi adımların barış sürecini baltaladığını belirten Kanada Başbakanı Carney, Gazze'de hızla kötüleşen insani duruma ve İsrail hükümetinin gıda ile diğer temel insani yardım malzemelerinin bölgeye erişimini engellemesine de dikkat çekti.

Carney, "İsrail için kalıcı barışa giden her yol, aynı zamanda yaşayabilir ve istikrarlı bir Filistin devletinin varlığını ve İsrail'in devredilemez güvenlik hakkını tanımayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2026 yılında genel seçimler düzenlemeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Carney, Kanada'nın, Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek 30 milyon dolar ve işgal altındaki Batı Şeria'nın istikrara kavuşturulmasına destek için ise ek 10 milyon dolar yardım yapacağını kaydetti.

KANADA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARINA İSRAİL TEPKİ GÖSTERDİ, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada'nın da katılmasına İsrail hükümetinden sert tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın adımının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, "Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas'a bir ödül niteliğindedir ve Gazze'de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir" denildi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, KANADA BAŞBAKANI CARNEY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kanada'nın Filistin devletini tanıma yönündeki "tarihi" adımını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Resmî Filistin basınında yer alan haberlere göre; Abbas, Kanada'nın bu adımının "bölgede barış, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini" ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada'nın da katılmasına, ABD cephesinden yorum geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisinin gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt olarak gönderdiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistin Devleti'ni tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geleceğini" düşündüğü hatırlatılarak, "Kendisi Hamas'ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump'ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" denildi. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistin devletini tanıma planları nedeniyle İngiltere ve Fransa'yı eleştirmekten kaçınarak bu ülkelerin liderlerinin kendi kararlarını verme hakkına sahip olduklarını belirtmişti.