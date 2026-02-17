İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7352
  • EURO
    51,7596
  • ALTIN
    6842.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Siyonist Yahudi'den Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Dünya

Siyonist Yahudi'den Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırılıkçı siyonist Yahudi, yaklaşan ramazan öncesi Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaştı.

AA17 Şubat 2026 Salı 17:42 - Güncelleme:
Siyonist Yahudi'den Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
ABONE OL

Filistin asıllı İsrail vatandaşı Milletvekili Ahmed Tibi, Amerikan X hesabından, siyonist bir İsraillinin Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'i yaktığı anları paylaştı.

"YAHUDİ OLDUĞU İÇİN CEZALANDIRILMAYACAK"

Tibi, "Neo-Nazi aşırılıkçı bir Siyonist, yüzü açık bir şekilde Kuran'ı yakıyor. Yahudi olduğu için cezalandırılmayacak." ifadelerini kullandı.

Kapalı bir alanda girişilen provokatif Kur'an yakma eylemi sırasında Müslümanlara hakaret edildiği duyuldu.

FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLERİNE MENSUP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerel basın olayın İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mescid-i Aksa'nın yerine sözde 3. Tapınak'ın inşa edilmesini isteyen fanatik Yahudi örgütlerine mensup olduğu düşünülüyor.

  • Doğu Kudüs
  • Siyonist Yahudi
  • Kuran-ı Kerim

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.