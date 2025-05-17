The Times of Israel gazetesinin haberine göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, başkent Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce hükümet karşıtı protestocuya hükümeti devirmek için halka sivil ayaklanma çağrısında bulundu.



Netanyahu hakkında "kafes hayvanı gibi davranan" ifadesini kullanan Barak, "Bizi uçuruma sürüklemeden önce, onun çöküşüne doğru mümkün olan her şekilde hareket etmek bizim sivil görevimizdir." dedi.

Barak, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için kapsamlı saldırılar başlatıldığı duyurusuna ilişkin de "Netanyahu, bugün aptalca bir savaşa başladığını duyurdu." ifadesini kullandı.



"NETANYAHU İSRAİL'İ SİYASİ SAVAŞA SÜRÜKLEYEN BİR AZRAİL"

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Başbakan Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin hayatına mal olacak "siyasi savaşa sürükleyen bir Azrail" olduğunu söyledi.

Zangauker, Tel Aviv'de ayrıca düzenlediği haftalık basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için kapsamlı saldırılar başlatarak, ülkeyi esirlerin ve askerlerin ölümüne sebep olacak siyasi bir savaşa sürüklediğini vurguladı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İsrail müzakere heyetinin tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesi için bir anlaşmaya varma sorumluluğu olduğunu belirten Zangauker, yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail bombardımanlarından ötürü İsrailli esirlerin akıbetinden endişe duyduğunu ifade etti.

Oğlu Matan'a seslenen Zangauker, "Şu anda yalnız olduğunu biliyorum, ikimiz de başbakanın senin canlı dönmemen için her şeyi yaptığını biliyoruz." dedi.

İSRAİL BASININDAN 10 İSRAİLLİ ESİR KARŞILIĞINDA 2 AY ATEŞKESİN MÜZAKERE EDİLDİĞİ İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN, Doha'da yürütülen müzakerelerde 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 50 veya 60 gün sürecek ateşkes ve 200 ile 250 Filistinli esirin salıverilmesinin görüşüldüğünü öne sürdü.

Müzakerelerde ele alındığı iddia edilen taslağa göre, İsrailli 10 sağ esirin derhal ve tek seferde serbest bırakması karşılığında bir buçuk ile iki ay sürecek ateşkesin devreye girmesi planlanıyor.

Hamas ve İsrail arasında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısına ilişkin anlaşmazlık olduğu da iddia edildi.

Netanyahu'nun, İsrail müzakere heyetinin bir gün daha Doha'da kalmasını istediği belirtildi.

İSRAİL, KALICI İŞGAL İÇİN GAZZE'YE KAPSAMLI SALDIRILAR BAŞLATMIŞTI

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump Körfez turunda olduğu sırada Gazze Şeridi'nde şiddetini giderek artırmış, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, son 3 günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, cuma gecesi şiddetli saldırıların gölgesinde Gazze'de Filistinlileri sürecek ve işgalini kalıcı hale getirecek "Gideon Arabaları" isimli saldırıyı başlattığını duyurmuştu.

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