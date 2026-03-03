İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Siyonistler kardeş ülkede darbeye kalkıştı! Soruşturma başlatıldı

Malezya Başbakanı İbrahim, ülkede 'hükümeti devirme girişimi' yaşandığını söyledi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkede hükümeti devirme girişimi yaşandığını belirterek kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.

AA3 Mart 2026 Salı 15:15 - Güncelleme:
Siyonistler kardeş ülkede darbeye kalkıştı! Soruşturma başlatıldı
The New Straits Times'ın haberine göre, İbrahim, ulusal parlamentoda yaptığı konuşmada, Kuala Lumpur hükümetini "devirme girişimi"nin yaşandığını söyledi.

Girişimin 2024'te başladığının tahmin edildiğini aktaran İbrahim, bunu ülkede "önde gelen bir siyonist grubu da içeren bir grup Malezyalının" planladığını dile getirdi.

İbrahim, elde edilen ilk bulgulara göre, bu grubun, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ile ilgili hükümet girişimlerini sorgulamayı hedeflediğini vurguladı.

"Parlamento bağlantıları kullanan" girişimin, ülkede "herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı" olmadığını belirten İbrahim, bunun ulusal güvenliği ilgilendirdiğini belirtti.

İbrahim, "Bu girişimi tetikleyen şey MACC'nin yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk soruşturması. Bu, onların dış ve iç nüfuzu kullanarak harekete geçmeleri gerektiğine yol açtı." dedi.

Grubun "medya ve uluslararası kurumların etkisini kullandığını" kaydeden İbrahim, "hükümetin güvenilirliğine şüphe düşüren anlatılar oluşturmaya" çabaladığını kaydetti.

"Komplocuların etki oluşturmaya çalıştıklarını" iddia eden İbrahim, kolluk kuvvetlerinin soruşturma açtığını ve "girişimin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanacağını" ifade etti.

- MACC ALEYHİNDEKİ İDDİALAR

İbrahim'in konuşmasının, uluslararası basında "MACC Başkanı Azam Baki'nin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını" konu alan haberler sonrası yapıldığı aktarıldı.

Bloomberg News'te geçen ay yayımlanan makalede, Azam'ın "bir finans şirketindeki hisselerinin kamu görevlileri için izin verilen sınırın üzerinde olduğu" iddiası ortaya atılmıştı.

Malezya'nın 10. başbakanı olan 78 yaşındaki İbrahim, bu göreve Kasım 2022'de gelmişti.

