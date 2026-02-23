Siyonistlerden 5 medya kuruluşuna yasak

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla, Arapça yayın yapan "El-Asima el-İhbariye", "Miraç", "Kudüs Pusulası", "Kudüs Meydanı" ve "Kudüs Plus" isimli yayın ağlarına yasak getirildi.

Tel Aviv'in yasakladığı Filistinlilere ait yayın ağlarının merkezi Kudüs'te bulunmuyor.

İsrail Kanal-12 televizyonunun konuya ilişkin haberinde, iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), yüz binlerce takipçisi olan bu medya platformlarını "terör listesine" almaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da söz konusu medya platformlarının terör listesine alınmasını imzaladığına işaret edilen haberde, Başsavcının da bunun önünde hukuksal bir engel olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

Kudüs'le ilgili yayın yapan medya platformlarının "Hamas'ın bir kolu gibi çalıştığı" iddiasında bulunulan haberde, İsrail'in yasak kararının gerekçesi ise "Kudüs kentinde ve Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmelerle ilgili kışkırtıcı yayınlar yapıldığı" savunuldu.

BU KARAR, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA'YI İZOLE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Yasaklanan medya platformlarından El-Asima el-İhbariye'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yasak kararına tepki gösterildi.

İsrail kararı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yayınların askıya alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, Kudüs'ün medya platformlarını yasaklama adımı atmakla baskı ve susturma siciline bir yenisini daha ekledi. İsrail, bu kararla Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı izole etmek, onları hedef göstermek ve haberlerini dünyadan gizlemek amacıyla platformları yasakladı."

Asima el-İhbariye'nin Kudüs'teki yerel çabalarla yayın hayatına başlatılan bağımsız bir medya platformu olduğu vurgulanan açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri dünyaya duyurmaya çalıştıklarına dikkati çekildi.