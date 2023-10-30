İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2756
  • EURO
    30,0088
  • ALTIN
    1813.71
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Siyonistlerden soykırım sayacı: Öldürdükleri bebekleri de ''terörist'' saydılar
Dünya

Siyonistlerden soykırım sayacı: Öldürdükleri bebekleri de ''terörist'' saydılar

İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu internet sitesine, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlilerin sayısını gösteren bir sayaç ekledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla ilgili verileri ekrana aktaran kanal, öldürülen bebek, kadın ve yaşlıları da terörist olarak gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları katliam sayacına büyük tepki gösterdi.

TRT Haber30 Ekim 2023 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
Siyonistlerden soykırım sayacı: Öldürdükleri bebekleri de ''terörist'' saydılar
ABONE OL

Gazze Şeridi'ne saldırıyor, Filistinlileri katlediyor, İsrail medyası öldürülen Filistinli bebekleri dahi terörist olarak lanse ediyor.

İsrail merkezli Kanal14 televizyonunun internet sayfasında bir skandala imza atıldı. Sayfaya, öldürülen Filistinlileri gösteren bir sayaç yerleştirildi.

Katliam sayacı sürekli hareket halinde.

Anlık güncellenen sayfada öldürülen Filistinlilerin sayısı Gazze tarafından açıklanandan daha yüksek.

BEBEK, KADIN VE YAŞLILAR DA TERÖRİST SAYILDI

Ancak asıl skandal, saldırılarda öldürülen bebek, kadın ve yaşlıların da terörist olarak lanse edilmesi.

Sitede ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılar, Filistinli yaralılar ve saldırıya uğrayan binalarla ilgili olduğu öne sürülen veriler de yer alıyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadan skandal paylaşıma tepki yağdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilerin can kaybı verilerine güvenmediğini söylemişti. Oysa İsrail televizyonundaki katliam sayacında paylaşılan rakamlar Filistin tarafının açıkladığından çok daha fazla.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.