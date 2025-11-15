İSTANBUL 17°C / 9°C
Dünya

Siyonizm'e pabuç bırakmıyorlar... “Yeniden inşa” seferberliği ile “diriliş Gazze”

Soykırımcı İsrail'in iki yıl süren saldırılarıyla büyük ölçüde yıkılan Gazze kentinde, halk ve yerel kurumlar “Yeniden İnşa Edeceğiz” sloganıyla sembolik bir kampanya başlattı. Gazze'de direnişin ve yeniden doğuşun sinyalleriyle Siyonizm'e geçit verilmiyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi 18:19
Siyonizm'e pabuç bırakmıyorlar... “Yeniden inşa” seferberliği ile “diriliş Gazze”
ABONE OL

Gazze Belediyesi tarafından organize edilen ve "Yeniden İnşa Edeceğiz" sloganı taşıyan kampanya, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Ticaret Odası ve çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan çok sayıda girişimcinin katılımıyla başlatıldı.

Gazze şehrinin merkezindeki Seraya kavşağından başlayan kampanya kapsamında ana caddelerde temizlik çalışmaları yürütülerek moloz ile atıklar temizlendi, ayrıca İsrail'in büyük yıkımlara yol açtığı bölgelere canlılık getirmek için sokaklara ağaçlar dikildi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Gazze'nin kalbinden, şehrin atan kalbinden, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla 'Yeniden İnşa Edeceğiz' kampanyası başlatıldı." dedi.

Bu kampanyanın güçlü bir iradeyle başlatıldığını kaydeden Serrac, Gazze halkının kentte geri döndüğünü, burada kalacağını, gitmeyeceğini ve şehri eskisinden daha güzel hale getirmek için çabaladığını dile getirdi.

Bu kampanyanın sembolik olduğunu, ancak her düzeyde büyük anlamlar taşıdığını vurgulayan Serrac, "Filistinliler umudunu kaybetmedi ve İsrail saldırılarının iki yıl boyunca kentte tahrip ettiği altyapı, binalar, fabrikalar, okullar, kiliseler ve camiler dahil olmak üzere tüm bu yerlerin yeniden inşası için çaba sarf edecekler." dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, saldırılar sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yüzde 90'ınını yok etti ve yaklaşık 70 milyar dolarlık hasara yol açmasının yanı sıra İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle çoğu hizmet kurumu çöktü ve faaliyetlerini durdurdu.

