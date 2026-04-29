  • Sızan ses kaydı gündem oldu: ABD'nin özel ortağı İsrail
İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Christian Turner, sızdırılan bir ses kaydında, ABD ile 'özel ilişkiye' sahip tek ülkenin muhtemelen İsrail olduğunu belirtti.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Financial Times gazetesinin haberine göre, Büyükelçi Turner'ın, şubatta ABD'de eğitim gören İngiliz öğrencilerle yaptığı kapalı toplantıdaki ses kaydı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'ye ziyareti kapsamında Beyaz Saray'a ulaşmasından kısa süre önce sızdırıldı.

İngiliz Büyükelçi Turner, burada yaptığı konuşmada, "'Özel ilişki' ifadesini kullanmamaya çalışıyorum çünkü oldukça nostaljik, geçmişe dönük ve beraberinde çok fazla yük taşıyor." dedi.

"ABD İLE 'ÖZEL İLİŞKİYE' SAHİP MUHTEMELEN TEK ÜLKE İSRAİL"

Turner, ABD ile "özel ilişki" kavramına ilişkin değerlendirmesinde ise "ABD ile 'özel ilişkiye' sahip muhtemelen tek bir ülke var ve o da muhtemelen İsrail." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Turner, sızdırılan konuşmasında, İngiltere ile ABD arasında "derin tarih ve yakınlık" bulunduğuna işaret ederek özellikle güvenlik ve savunma alanlarında güçlü işbirliği olduğunu da dile getirdi.

Buna karşın, Turner, iki ülke ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin, "Bir kopuş anında olduğumuzu düşünmüyorum ama kesinlikle bir dönemin sonundayız ve bu dönem değişiyor." değerlendirmesini yaptı.

"ABD'NİN GÜVENLİK ŞEMSİYESİNE GÜVENMEYE DEVAM EDEMEYİZ"

Avrupa'nın ABD'nin güvenlik şemsiyesine bağımlılığına da değinen Turner, "Avrupa olarak ABD'nin güvenlik şemsiyesine güvenmeye devam edemeyiz. Bu nedenle ilişki devam edecekse bile isterseniz 'özel' olarak adlandırın, farklı olmak zorunda." diye konuştu.

Turner ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a verdiği tavsiyeye ilişkin, "Başbakanıma tavsiyem şu; kulaklarımı kapatıp bunun özel bir ilişki olduğunu ve her şeyin yolunda gideceğini söyleyemem." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Turner'ın ifadelerinin "özel ve gayriresmi yorumlar" olduğu belirtilerek hükümetin resmi tutumunu yansıtmadığı ifade edildi.

