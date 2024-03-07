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Dünya

Sızdırılan dosyalar yapılan iğrençliği ortaya döktü! Çocuklarda cinsiyet değiştirme deneyleri yapılıyor

ABD merkezli düşünce derneği, trans bireylerin sağlığı konusunda otorite kabul edilen Dünya Trans Birey Sağlığı Profesyonel Birliği'nden (WPATH) sızdırılan dosyaları yayımlayarak bu konuda çalışan klinisyenlerin, tıbbi etiği ve bilgilendirilmiş rızayı ihlal ettiğini öne sürdü. WPATH Dosyaları adı altında yayımlanan iddialarda, çocuklar dahil bireylerde cinsiyet değiştirme deneyleri yapıldığı iddia edildi. Elon Musk ve JK Rowling, WPATH Dosyaları'na destek verdi.

DHA7 Mart 2024 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
Sızdırılan dosyalar yapılan iğrençliği ortaya döktü! Çocuklarda cinsiyet değiştirme deneyleri yapılıyor
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ABD merkezli düşünce derneği Çevresel İlerleme organizasyonu, 4 Mart'ta gazeteci Mia Hughes'ün hazırladığı, 'cinsiyet tıbbı' konusunda önde gelen küresel bilimsel ve tıbbi otorite olarak kabul edilen Dünya Trans Birey Sağlığı Profesyonel Birliği'nden (WPATH) sızdırılan dosyaları 'WPATH Dosyaları' adı altında yayımladı. Dosyalardaki iddialarda, 'toplumsal cinsiyet tıbbını' dünya çapında şekillendiren klinisyenlerin sürekli olarak tıbbi etiği ve bilgilendirilmiş rızayı ihlal ettiği ileri sürüldü.

"DOĞADA VAR OLMAYAN VÜCUT TİPLERİ YARATMAK"

Çevresel İlerleme organizasyonu, sızdırılan dosyalarla ilgili yaptığı açıklamada "WPATH Dosyaları ayrıca, doğada var olmayan vücut tipleri yaratmak için 'nullifikasyon' (engelleme/ etkisizleştirme) hakkındaki ve diğer aşırı vücut modifikasyon prosedürlerini uygulayan cerrahlar hakkındaki tartışmalar, cinsiyet tıbbındaki tıbbi deneylerin ne kadar ileri gittiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

DOSYALARDA NE VAR?

WPATH Dosyları'nda 2021'den 2024'e kadar uzanan dahili mesajlaşma forumundaki gönderilerin ekran görüntüleri ve dahili bir toplantı videosu yer alıyor. Videoda, kamusal öneme sahip görevli doktorlar ve yetkililer, cinsiyetler arası hormonların ve diğer tedavilerin zayıflatıcı ve potansiyel olarak ölümcül yan etkilerinin farkında olmalarına rağmen uzun vadeli hasta sonuçlarını dikkate almadıkları ifade ediliyor.

Dosyalarda yer alan mesajlarda ise şizofreni ve dissosiyatif kimlik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunları ve evsizlik gibi diğer kırılganlıkları olan hastaların, hormonal ve cerrahi müdahalelere rıza göstermelerine izin verildiği ileri sürülüyor.

"CİNSİYET TIBBI, NE BİLİM NE DE TIP"

WPATH üyesi doktorların, ergenlik engelleyici ilaçların, hormonların ve ameliyatların kısırlığa, kanser ve pelvik taban disfonksiyonu da dahil olmak üzere diğer komplikasyonlara neden olacağını bilerek yine de 14 yaşındaki bir çocuk için vajinoplasti ve 13 yaşındaki gelişimsel olarak gecikmiş bir çocuk için hormonlar da dahil olmak üzere genç hastalar için yaşamı değiştiren tıbbi müdahaleleri görüştüğü iddia ediliyor.

Organizasyonun kurucusu ve Başkanı Michael Shellenberger yaptığı açıklamada "WPATH Dosyaları, 'cinsiyet tıbbı' olarak adlandırılan şeyin ne bilim ne de tıp olduğunu gösteriyor. Deneyler rastgele, çift-kör (deney standardı yöntemlerden bir tanesi) veya kontrollü değil" ifadelerini kullandı.

MUSK: WPATH SAF KÖTÜLÜKTÜR

Elon Musk, WPATH Dosyaları'na destek vererek "WPATH saf kötülüktür" derken Harry Potter romanlarının yazarı JK Rowling ise "Wpath dosyaları, yararı kanıtlanmamış ameliyatların ve ilaçların bilgilendirilmiş onay veremeyecek kişilere verildiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Eğer hala bu durumu alkışlıyorsanız, siz de suç ortağısınız demektir" açıklamasını yaptı.

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