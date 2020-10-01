İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,74
  • EURO
    9,0832
  • ALTIN
    471.619
  • BIST100
    1146.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu

Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, boyutları gittikçe büyüyen hava sızıntısının istasyondaki Rus modülünden kaynaklandığını tespit etti.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 11:42 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:43
ABONE OL

Uzay İstasyonu'nda gittikçe büyüyen hava sızıntısına ilişkin geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışamaların nedeninine ilişkin beklenen açıklama geldi. Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

"SIZINTI RUS BÖLÜMÜNDEKİ BİR MODÜLDEN"

ISS’in Müdür Yardımcısı Kenny Todd, sızıntının ilk olarak bir yıldan daha uzun bir süre önce tespit edildiğini ancak son birkaç ayda arttığını aktardı. Todd salı günü yaptığı açıklamada, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti. Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğrulayarak "Sızıntı mürettebatın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmuyor” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.