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Dünya

Skandal açıklamaları sonrası İsmail Saymaz'a 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci İsmail Saymaz'ın 'Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış' yazısına ilişkin 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

AA10 Ekim 2023 Salı 15:18 - Güncelleme:
Skandal açıklamaları sonrası İsmail Saymaz'a 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi
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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Saymaz ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Saymaz, müşteki Murat Bircan'ın hakim olmadan önce siyasetle uğraştığını, daha önce de basında kendisiyle ilgili haberler olduğunu öne sürdü.

Sanık Saymaz, müşteki Bircan'ın eşiyle ilgili söz konusu haberde müştekinin fotoğrafını kendisinin basmadığını iddia ederek, "Arzu Bircan'ın ifadesini okuduğunuzda Bafra'daki Fetullahçı yapıya hakim olduğunu görüyorsunuz. İfadede 'müşteki' diye nitelendiriliyor ama burada şikayetçi diye bir şey yoktur. İfadeyi okuduğunuzda bu yapıyı tek tek anlatıyor. Ben eşi hanımefendi hakkında yazı yazıyorum, kocası şikayette bulunuyor." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması üzere savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Saymaz'ın, 26 Nisan 2022'de yazdığı "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı yazısına ilişkin resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, söz konusu haberde Gezi Parkı Davası'nın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimi müşteki Murat Bircan'ın da fotoğrafının kullanıldığı, Bircan'ın da söz konusu yazıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu anlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde eşinin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında müşteki sıfatıyla ifade verdiğini belirttiğine yer verilen iddianamede, dava konusu yazıda Bircan'a ait fotoğrafın ve kendisine karşı "AKP'li" tabirinin kullanılmasının, terörle mücadelede aktif rol aldığı bilinen müşteki hakimi itibarsızlaştırma, onur, şeref ve saygınlıklarını düşürmeye dönük haber içeriğine konu edildiği aktarıldı.

Sanık Saymaz'ın iddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

  • hakaret suçu
  • hedef gösterme
  • terörle mücadele

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