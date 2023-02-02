Hadsiz adım: Hala Sultan Tekkesi'ne taverna yapacaklar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türklerinin en önemli kültürel ve manevi miraslarından biri olan Hala Sultan Tekkesi'nin bahçesine taverna yapma hazırlığında. Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, "Bu girişim tahrik seviyesini aşmak anlamına geliyor. Elimizden geleni yapar, bu olayı durdururuz" dedi.

Kıbrıs Adası'nda Türk varlığını yok sayarak her fırsatta gerilimi yükselten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bir kez daha haddini aştı. Kıbrıs Türklerinin büyük önem verdiği Hala Sultan Tekkesi'ni hedef alan Rumların, tekkenin bahçesine taverna yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili girişim başlattı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Larnaka'da bulunan Hala Sultan Tekkesi'nin Kıbrıs'ın en önemli mabedi olduğunu belirten Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, "Bu girişim tahrik seviyesini aşmak anlamına geliyor. Elimizden geleni yapar, bu olayı durdururuz" dedi.

HZ. PEYGAMBER'İN SÜTANNESİ

Tekkenin tarihi önemini anlatan Benter, "Emevi Halifesi Muaviye'nin askerleri tarafından adaya sefer düzenleniyor. Bu seferler sırasında Hz. Peygamber'in sütannesi olan Hala Sultan, 1400 küsur sene kadar önce atından düşüp şehit oluyor. Mezarının olduğu yer Osmanlı döneminde cami yapılarak geliştiriliyor. Tekke, Kıbrıslı Türkler için çok önemli. Bayramlarda, mübarek günlerde, kandillerde buraya gidilir. İnsanlar tekkede toplanır, Mevlit okutulur, yemek verilir, kurban kesip dua edilir" diye konuştu.

ALMADAN DÖNMEYİN!

1974'teki savaştan sonra bölgenin Güney Rum Yönetimi'nde kaldığını söyleyen Benter, "Hatta o dönem rahmetli Erbakan Hoca, tekkenin olduğu bölge alınmadan harekatın durmamasını istemişti, ne yazık ki olmadı. Savaştan takriben 20 yıl kadar sonra buraya imam görevlendirildi. Alan tam olarak Müslümanlara devredilmedi ama Rum tarafının Eski Eserler Dairesi, sabah 8'de gelip tekkeyi açıyor, akşam 5'te kapatıyor" dedi.

İKİNCİ TAVERNA OPERASYONU

2009 yılında Rum yönetiminin yine aynı türbe üzerinden bir operasyona imza attığını ifade eden Benter, şunları kaydetti: "O dönem Rum hükümeti bu binayı işletmesi için bir Rum'a verdi. O dönem çok büyük şikayetler yaptık. Dönemin yetkilileriyle görüştük ve tahsis kaldırıldı. Şimdi ise haftaya seçim olduğu için yeni gerilim peşindeler."

BÖLGE VAKIF MALI!

Tekkenin olduğu 6 bin dönümlük alanın vakıf malı olduğuna dikkat çeken Benter, "Adadaki kültürel mirasın korunması için KKTC ile GKRY arasında Kültürel Miras Teknik Komitesi oluşturuldu. Bu kapsamda Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kültürel mirasa sahip çıkıyor. Bunun en büyük örneği Apostolos Andreas Manastırı'nın restorasyonu için Evkaf tarafından harcanan 2.5 milyon euro" değerlendirmesinde bulundu.