İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,314
  • EURO
    16,2234
  • ALTIN
    909.57
  • BIST100
    2441.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Skandal başvuruya ret! Almanya'da ''PKK'' kararı
Dünya

Skandal başvuruya ret! Almanya'da ''PKK'' kararı

Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, PKK'nın Alman mahkemeleri tarafından defalarca terör örgütü olarak tanımlandığını söyledi. Ülkede, iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulmuştu.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Kall, terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin Berlin'de yaptığı değerlendirmede, "Almanya'da PKK, aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Mahkemeler de defalarca bunu teyit etti. Bu konuda çok sayıda hukuki süreç işlemişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasağın kaldırılması için bir müracaat yapıldığını doğrulayan Kall, "Ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz." dedi.

Almanya'da 26 Eylül 1993'te dönemin Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther, PKK'yı yasaklı terör örgütü listesine almıştı.

Ülkede, iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulmuştu.

  • Almanya
  • Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.