Eski İsrail Genelkurmay Operasyonlar Şefi Ziv, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan makalesinde, Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik "kademeli" planının Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ziv, Netanyahu hükümetini "gerçeklikten kopuk, panik içinde kararlar alan bir grup" olarak tanımlarken, Hamas'ın ise "inisiyatifi elinde tuttuğunu" vurguladı.

"İsrail hükümetinin dün gerçekleşen oturumda umutsuzluk içinde içine kapandığına" işaret eden Ziv, "Hükümetin Genelkurmay Başkanına ordunun inanmadığı bir planı dayattığını ve Gazze'de daha derin bir çıkmaza sürüklediğini görmek gerçekten üzücü." ifadesini kullandı.



Emekli Tümgeneral, ordunun ağır bedeller ödediğini fakat siyasi liderliğin somut bir başarı elde edemediğini belirterek, "Gazze'nin işgali daha büyük başarısızlığa yol açacak derin bir çukur kazmak demek." değerlendirmesinde bulundu.

- İSRAİL AYNI HATALARI TEKRAR EDİYOR

Gazze kentinin daha önce defalarca işgal edildiğini, Han Yunus'un ise harabeye döndüğünü aktaran Ziv, ordunun bir yıldır aynı yerde dönüp dolaştığını ve hükümetin ordudan "boşuna görevler" istediğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in artık hükümeti "fiili bir otorite" olarak görmediğini, "gerçeklikten kopuk, panik içindeki bir grup" olarak nitelediğini aktardı.

- MEVCUT HÜKÜMET AHLAKİ VE AKLİ MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ

Siyasi liderlikte ciddi bir bilinç ve sorumluluk eksikliğinin olduğu eleştirisinde bulunan Ziv, hükümetin aynı hataları tekrar ettiğini aktardı.

İsrailli emekli Tümgeneral, "Mevcut hükümet ahlaki ve akli meşruiyetini kaybetti. Kararları ülkeyi utanç verici bir stratejik yenilgiye, askerlerin ve esirlerin hayatlarını tehdit eden bir duruma sürüklüyor." ifadelerini kullandı.



- İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.



Netanyahu'nun planı, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini önce boşaltarak işgal etmek, ardından kenti kuşatıp, yerleşim merkezlerine derin saldırılar yapmak üzerine kurulu. İkinci aşamada ise, ağır tahribata uğrayan mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzde 87'si şu an ya İsrail işgali altında ya da zorla yerinden etme emriyle karşı karşıya. BM, askeri genişlemenin "felaket sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulunuyor.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.17 New York'ta yüzlerce gösterici, ABD destekli İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planına karşı sokaklara döküldü. Eylem sırasında sloganlar atan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Gazze'deki işgalin, kuşatmanın ve açlığın sona erdirilmesini talep etti.

02.53 Arap ülkeleri ile kurumları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına tepki gösterdi.

02.21 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Gazze kentini işgal kararını pazar günü görüşecek.

02.04 Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme kararını açıkça reddettiklerini belirterek, "Tutumumuz açıktır: Gazze Şeridi'nin toprak veya demografik statüsünde tek taraflı herhangi bir değişikliği, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı uyarınca reddediyoruz." ifadesini kullandı.

01.57 Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere, İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını bildirdi.

01.01 Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararını kınayarak, bunun insani krizi derinleştirecek tehlikeli bir gelişme olduğunu açıkladı.

00.21 İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararını Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın evinin önünde protesto etti.

00.00 İsrail ordusundan emekli Tümgeneral Yisrael Ziv, Netanyahu hükümetinin Gazze için ordunun inanmadığı bir planı dayattığını belirterek, bunun orduyu Gazze'de daha derin bir batağa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA ŞEHİT SAYISI 61 BİN 330'A ÇIKTI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 61 bin 330'a ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve 314 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 824 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 318 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye, yaralıların sayısının da 12 bin 249'a çıktığı bildirildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 98'i çocuk 201'e yükseldiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 330, yaralıların sayısının ise 152 bin 359'a ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.