İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'de cezaevi idaresi tarafından Filistinli tutuklulara zorla giydirilen ve üzerinde Davut yıldızı ve cezaevi logosunun yanı sıra Arapça ve İbranice "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" yazılı beyaz tişörtlerin olduğu fotoğraflarını yayınladı.

Başları aşağıda diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluların bir İsrail hapishanesinin avlusunda dikenli tellerin arasında sıraya girerken fotoğrafları çekilerek servis edildi.

İsrail'de bazı kesimler Gazze'deki İsrailli esirler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaygısıyla Filistinli tutuklarının fotoğraflarının yayınlanmasını eleştirdi.

Haaretz gazetesi söz konusu fotoğrafları, "Gazze'deki İsrailli esirlere olumsuz yansıyabilecek aptalca ve sorumsuz bir davranış" olarak nitelendirerek, cezaevi idaresinin "İsrail'i utanç verici bir duruma sokan" bu kararı hangi gerekçeyle aldığını sorguladı.

- "APTALCA VE AHMAKÇA BİR DAVRANIŞ"

İsrail devlet televizyonu KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy, hapishane idaresini sert bir şekilde eleştirdi.

Levy, İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'e atıfta bulunarak, "Görünen o ki hapishane idaresi ve Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi (Esirlere karşı bu tedbirlerin alınması emrini veren kişi) hala (Itamar) Ben-Gvir için çalışıyor." sözlerine yer verdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda da Levy, "Bu, yalnızca dar bir siyasi gündeme hizmet eden aptalca ve ahmakça bir davranış." ifadesini kullandı.

İsrailli askeri analist Avi Benayahu ise söz konusu olayın "korkunç bir mesleki başarısızlığı" yansıttığını söyledi.

Benayahu, "Profesyonel ve etkili bir ulusal medya aygıtı olmadığında ve çeşitli kurumlar arasında net bir koordinasyon olmadığında olan şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

- HÜKÜMET İÇİNDE ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

İsrail devlet televizyonu KAN haberinde, serbest bırakılan Filistinli tutukluları "tartışmalı sloganlar taşıyan tişörtler giymeye zorlama kararının siyasi liderliğin bilgisi dışında alındığını" iddia ederek şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, İsrail'in uluslararası imajına zarar verebilecek sorunlu bir davranış olarak görüldüğü için hükümet içinde eleştirilere yol açtı."

KAN haberinde, Filistinli tutuklulara bileklik takmaya zorlanmalarının sonra üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesiyle esirlere uygulanan işlemlerde bir tırmanış olduğu ifade edildi.

Haberde medyaya servis edilen görüntülerin "istisnai görüntüler" olduğu iddia edilirken, "İsrail'in serbest bırakılan tutuklular aracılığıyla ilettiği mesajlarda her seferinde bir tırmanış gözlemlendiği" ifadelerine yer verildi.

Filistinki tutuklulara karşı bu "tedbirlerin" alınması emrini veren kişinin Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi olduğu aktarıldı.

Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden dün serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edilmişti.

Hamas, İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinlilere üzerinde Davut yıldızı olan kıyafetler giydirmesini kınayarak şu ifadelere yer verilmişti:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.