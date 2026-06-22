İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Ben-Gvir, Lübnan ile ateşkes konusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkese karşı çıkan Ben-Gvir, "Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı. (Hizbullah) Sivil halkın arasına saklanıyorsa, ben sadece kendi askerlerimizi korumak isterim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilime de değinen Ben-Gvir, şunları söyledi:

"(Netanyahu'ya) Başbakan'a, Trump'ın gerçek bir dost olduğunu, ona kibar davranıp onu kucaklamamız gerektiğini söylüyorum. Fakat (Trump'a) ona Lübnan'da bir ateşkesi kabul edemeyeceğimizi de belirtmek zorundayız."

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Kararları biz veririz. Onların (Hizbullah) yeniden silahlanıp güçlenmesi için İsrail sınırına geri dönmeleri size normal geliyor mu?" diye konuştu.

- BEN-GVİR, İSRAİL'İN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ŞİRİN GÖRÜNME ÇABALARINI İTİRAF ETTİ

Kanal 14'e de konuşan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan ve Aşdod Limanı'nda tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası kamuoyunun gözünü boyama taktiklerini de itiraf etti.

Ben-Gvir, "Dışişleri Bakanlığı yetkilileri '(Sumud filosu aktivistleri) onlara sandviç verin, imajımız iyi olur' baskısı yaptı." dedi.

"Terör destekçisi" olarak nitelediği Sumud aktivistlerine hiçbir taviz vermediğini ifade eden Ben-Gvir, "Ben mi onlara sandviç vereceğim? Onlara patronun kim olduğunu gösterdim." diyerek Sumud filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduklarını kabul etti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR: GÜVENLİK BÖLGESİNDEN ÇEKİLİP VATANDAŞLARIMIZI HİZBULLAH'IN SALDIRILARINA MARUZ BIRAKMAYACAĞIZ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Saar görüşmede, Hizbullah'ın ihlal etmediği sürece İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına saygı duyduğunu dile getirdi. Saar, "Lübnan'da toprak iddiamız yok, ancak güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarımızı Hizbullah'ın saldırılarına ve muhtemel işgaline maruz bırakmayacağız" dedi. Saar, Lübnan'ın egemenliğinin on yıllardır İran'ın Hizbullah aracılığıyla "dolaylı işgali" tarafından ihlal edildiğini kaydederek, "Hizbullah'ın ortadan kaldırılması hem Lübnan'ın hem de İsrail'in çıkarınadır" ifadesini kullandı.