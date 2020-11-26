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Dünya

Skandal Karabağ kararından sonra Fransa'ya kötü haber! ''Eşbaşkanlıktan çıkarın''

Azerbaycan Milli Meclisi, Karabağ ile ilgili skandal bir karar alan Fransa'yı AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarma çağrısında bulundu.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:41
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Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan hükümetine Fransa’yı AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi, hükümeti sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanımaya çağıran Fransız Senatosunun kararı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan parlamentosunu Örgütün liderliğine, "Fransa’yı AGİT Minsk Grubu’ndan çekmeye çağırmak, Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkileri yeniden gözden geçirmek, ekonomik ilişkileri yeniden analiz etmek ve uygun önlemleri almak" konularını değerlendirmesi için hükümete çağrıda bulundu.

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