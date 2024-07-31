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Dünya

Skandal karar! Instagram Heniyye'nin fotoğrafından bile korkuyor

Sosyal medya ağı Instagram, Tahran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin fotoğrafını hazmedemedi. Instagram'ın Heniyye'nin fotoğrafının bulunduğu paylaşımları kaldırdığı öğrenildi.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Skandal karar! Instagram Heniyye'nin fotoğrafından bile korkuyor
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, alçak suikast sonucu İran'ın başkenti Tahran'da şehit edildi.

Heniyye'nin hain saldırıda şehit edilmesine sosyal medyada da tepkiler geldi.

Heniyye'nin fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, başsağlığı dileyerek alçak suikasta tepkilerini haykırdı. Bir tepki de oyuncu Sinan Albayrak'tan geldi.

GEREKÇE GÖSTERMEDEN KALDIRDILAR

Albayrak, Heniyye'nin fotoğrafıyla birlikte üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımı sosyal medya ağı Instagram'dan yaptı. Heniyye'nin fotoğrafını hazmedemeyen Instagram ise; kısa sürede paylaşımı sildi.

Paylaşım, herhangi bir gerekçe gösterilmeden 'fotoğrafını kaldırdık' ifadeleriyle oyuncunun hesabından kaldırıldı.

"FOTOĞRAFINDAN BİLE KORKUYORLAR"

Sinan Albayrak'ın takipçileri yaşanan olaya, 'Fotoğrafından bile korkuyorlar. Instagram, Facebook, Youtube, Google, hepsi Yahudilerin ve küreselcilerin kontrolünde' diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları benzer bir olayla kendilerinin de karşılaştığını ifade etti.

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