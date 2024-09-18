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Dünya

Skandal Meclis'te patlak verdi! 'Türklere esir olduk' soygunu

Rum Kesimi'nde 1974'te 'esir düşenler' için kurulan fon hortumlandı. 2017'de 832 kişi yardım alırken, sayı ölümlere rağmen bin 240'a çıktı.

Akşam Gazetesi18 Eylül 2024 Çarşamba 08:26 - Güncelleme:
Skandal Meclis'te patlak verdi! 'Türklere esir olduk' soygunu
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Türklere esir düşenlere ödenen yardım vurguna dönüştü. 2017'de 832 kişi yardım alırken sayı 2140'a çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda esir düşen Rumlarla ilgili Güney Kıbrıs Meclisi'nde skandal bir detay ortaya çıktı. Meclis Mülteci Komisyonu'nun oturumunda Kıbrıs Barış Harekatı'nda esir düşen Rumlara verilen devlet yardımı tartışıldı. Parlamento Mülteciler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, 2017 yılında esir listesinde 832 kişi bulunurken, son dönemde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine rağmen bugün esir sayısının bin 240'a çıktığını söyledi.

'HAYALİ ESİRLER'

Nikos Kettiros, savaş esirleri listesine girebilmek için Kızılhaç belgesine sahip olunması gerektiğine dikkat çekti. Ancak 'esir' devlet yardımı almayan birçok kişinin hiçbir özelliği taşımadığına vurgu yaptı. Rum medyası mecliste patlak veren 'hayali esirleri' skandal olarak manşetlerine taşıdı.

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