Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türkiye'ye karşı yeni bir terör örgütü kuruldu. Kendilerine 'Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi' adını veren Türk düşmanları, kuruluş amaçlarını 'adadaki sözde işgale karşı savaşmak' olarak duyurdu.

Kapı altlarından evlere bildiriler atan örgüt, kavşaklardaki panolara ve duvarlara afişler asarak kuruluşunu ilan etti.

Bildirilerde "Vatanımızın yarısı işgalci Türk çizmeleri altında kalmıştır. İşte bu nedenle fraksiyonumuz Türk işgaline karşı uzun vadeli bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır" ifadeleri yer aldı.

İLK EYLEM ARAÇLARA BİLDİRİ

İlk eylemlerini önceki gece gerçekleştiren örgüt üyeleri, park halindeki araçların sileceklerine iliştirdikleri bildiride, "Vatanımızı kurtarmak için bütün gücümüzle savaşacağız" yazdı.

62 yıl önce de Rum terör örgütü EOKA mensupları Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik hareketi başlatmış; aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce Türk vatandaşını öldürmüştü.

Terör örgütü EOKA militanlarının tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen 21 Aralık 1963'teki ilk saldırısında 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı.

'ATEŞ VE BALTA' FİGÜRLERİNİ KULLANIYORLAR

Sosyal medya platformu X'de 'Agonisti kiepalx' adı hesaptan Türkiye aleyhine paylaşımlar yapıp düşmanlığı körükleyen Lefkoşa merkezli örgüt, sembol olarak da Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne baş kaldırışının simgesi olan 'Ateş ve Balta' figürlerini kullanıyor.

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